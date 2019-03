In der Mitte grau

Genau in der Mitte

klebte sie,

die graue Welt

der Farblosen,

keiner war

Eisenbahnschaffner,

sie alle schacherten

Waren

in weiß-schwarzen

Beuteln,

die sie ums

Handgelenk

gebunden hatten,

jede Bewegung

ein Grausen

in Grautönigkeit.

Genau in der Mitte

klebte sie,

die graue Welt

der Farblosen,

keiner war Schuster,

sie alle hausten

alleine

in weiß-schwarzen

Behausungen,

die an Felswänden

hingen,

manchmal baumelten

Beine aus den Käfigen,

jedes Schaukeln

ein Grauen

in der Grautönigkeit

Nafia

Kategorie: Gedichte

