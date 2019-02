In aller Herrgottsfrühe,

fragil

hat sie gedacht,

und dann

vorbei die Nacht,

Kühle verstreicht sich

zärtlich in ihrem Gesicht,

an Weihrauchschwaden

denkt sie andächtig,

zerbrechliche Stille,

Kapelle in der Nebelbrühe,

verschwommenes Kalkül,

weiß sie,

mit Silber

bespannt der See,

beschattet von

einem Schwanenpaar,

fragil,

fühlt sie,

wird der Tag.

Nafia

