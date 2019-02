Abgekarteter Mief

Sie dachten,

wenn sie dich verfrachten

in Unterkünfte,

vermodernd wie Sümpfe

standen sie da

schon Jahr um Jahr,

erkennen all`

aus wessen Stall

du kommst gekrochen,

Geruchsmaßstab

als Zeugnis

wie heftig du geeignet

zum Unterjochen.

Sie dachten,

wenn sie dich isolieren,

was haben die denn

schon zu verlieren,

wirst du willig,

verkaufst dich billig,

bist froh zu entkommen

aus dem Loch,

willkommen

der angebotene Moloch,

lernst dich unterwerfen,

bist dankbar,

daß wir dich beherrschen.

Sie dachten,

wenn du bist beschäftigt,

wärst du besänftigt,

würdest aus Freude

ihre Häuser, Firmen

vor Unbill abschirmen.

So dachten sie,

wir sinken in die Knie,

das ich nicht lache,

so eine abgekartete Sache

verströmt den übelsten Mief,

weckt die bösesten Geister,

die Mensch je anrief.

Nafia

Kategorie: Gedichte

Werbeanzeigen