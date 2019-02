Eine Weile lang nur laß uns träumen

Bitte halt mich ganz fest in deinem Arm

einzig liebgewonnenes Vertrauen.

Man begegnet sich mit ganz viel Charme,

anstatt Trübsal blasend nach hinten zu schauen.

Ach, was wollen uns diese Zeiten alles sagen?

Dachten nicht schon viele in ähnlichen Bahnen,

gerade so kurz vor kriegerischen Tagen?

Müssen uns erinnern, stets heftig ermahnen?

Denk ich an vergangene schöne Stunden,

in denen wir nachts zusammen lagen,

in Träumen wir liefen viele Runden

mit Freude, statt wie jetzt voller Unbehagen.

Dann wünscht man eine große Ewigkeit,

solch Momente für immer festzuhalten.

Aber sie gleitet dahin, die erbarmungslose Zeit,

um Geschichte bösartig zu gestalten.

Hat nicht Mensch selbst es täglich in der Hand,

seine geduldeten Herrscher von dannen zu jagen?

Warum läßt er bloß zu diese unsichtbare Wand

voller Wut und unnötigem Wehklagen?

Nichts dazugelernt, du dienend stiller Tropf?

Anstatt sich zu wehren, verharren in großer Masse?

Nein, das ist dein eigens erschaffener Zopf,

eine denkwürdig ganz spezielle Klasse!

Willst nicht endlich aufstehen, dich erheben,

bevor Eliten selbst in Träumen dir nachstellen?

Nichts haben wir zu versäumen, sondern streben

endlich zu jenen mutigen Gesellen.

Bitte halt mich ganz fest, bevor wir davongleiten.

Selbstvertrauen wird sich jetzt erschaffen,

gar kreative Köpfe in jenen Zeiten

ihn beenden, den Reichtum ewiglich zu raffen!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

