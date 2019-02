Eine Spitzmaus traf ’nen Fuchs

im leuchtend grünen Gras,

so gänzlich ohne Jux,

beide hatten ihren Spaß.

Was eher unwahrscheinlich klingt,

fast schon wie erfunden,

in manch frisches Gedächtnis dringt,

in Märchen fühlt man sich verbunden.

Drum laßt der Freiheit ihren Lauf,

setzt ihr bloß keinerlei Grenzen,

erfundene Geschichten gibt’s zuhauf,

mögen tristen Alltag herrlich ergänzen.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

