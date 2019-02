Oh, Sophia,

du erinnerst mich an Pia,

damals auf dem Dia,

wie sie so dia-,

diabolisch lacht,

in Anbetracht,

jeder Harndrang macht

sein Ding, unbedacht,

egal ob um fünf oder acht.

Oh, Sophia,

du grinst wie Pia,

damals auf dem Dia,

wie sie so dia-,

diabolisch sagt,

wer es wagt

mit Räuberleiter, unverzagt,

mir runter vom Baum hilft, ungefragt,

den lieb ich lebenslang, Pakt ist Fakt.

Nafia

Kategorie: Gedichte

