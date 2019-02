Zur selben Zeit

Die Uhr schlug zehn,

zehn mal zehn, nicht aus Versehen.

Warum mußte der Hund beim Schellen

auch so laut bellen?

Der Glöckner schockiert,

der Hund sonst pariert.

Einbruch, der Grund, denkt er,

läutet, läutet, bis Arme schwer.

Herzinfarkt,

der Glöckner hat,

schreit es durch den Ort,

es bellt und schellt in einem fort.

Entkräftet der Glöckner sinkt nieder,

Angst pulsiert in der Dörfler Glieder.

Mit Schaumstoff im Maul, Benno wedelt,

das neue Sofa und er haben nur rumgeblödelt.

Nafia

Kategorie: Gedichte

Advertisements