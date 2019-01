Wenn kalte Tränen Feuer entfachen

Die getränten Farben der Liebe,

wären sie ungeweint geblieben,

nie hätten wir uns gefunden,

in den staubverhängten Katakomben

unserer innersten Freiheit.

Kein Erkennen ohne den filigranen Tau,

dieses wässrigfahle Schimmern,

das die feuchtglitzernde Tiefe

bestrahlte als Hinweisschild

zur Tränengrotte, in der man heult.

Sprühende Blitzfeuerwerke

zogen uns magisch an,

beleuchtet, verdunkelt, beleuchtet,

verdunkelt im flimmernden Schein,

lodernde Funken schmolzen uns zu eins.

Nafia

Kategorie: Gedichte

