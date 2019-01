Kirchturm,

unten kriecht ein Wurm.

Heiligtum,

eine Bombe zündet – bumm.

Glockenläuten,

was hat das wohl zu bedeuten?

Predigt,

hat sich längst erledigt.

Sündenfall,

Aufklärung erfolgt per Überschall.

Oberstes Gebot,

hilf den Armen in höchster Not.

Moralapostel,

der mit dem dicksten Fell.

Shutdown,

was bezweckt damit dieser Clown?

Happy End,

wenn alles deshalb wegrennt.

Lotar Martin Kamm

