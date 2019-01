Nahrungsergänzungsmittel kritisch betrachtet

Schummeln im großen Stil

Man findet sie in Reformhäusern, Bioläden und beim Discounter, in Apotheken. Doch braucht man die denn überhaupt? Wer sich wirklich ausgewogen ernährt, kann sie getrost in den Regalen stehen lassen, die oftmals verlockende Werbung mal besser ignorieren, weil deren Heilsversprechen keiner ernsthaften wissenschaftlichen Studie standhalten würden.

Davon wollen Firmen, die ihre so tollen Nahrungsergänzungsmittel an die Frau, den Mann oder gar ans Kind bringen wollen, nichts hören, reagieren gar entrüstet, wenn man sie krititsiert und genauer unter die Lupe nimmt. Zieht man den Hochleistungssport hinzu, wird es erst recht ziemlich kriminell, weil die Grauzone der Dopingkontamination mitschwingt, Anabolika und Prohormone entsprechend für Probleme sorgen.

Studien relativ simpel unters Volk bringen

Viel Schmu und somit betrügerische Hochstapler unterwegs? Das muß man leider unbedingt feststellen. In der WDR-Sendereihe Planet Wissen beschäftigte sich der Beitrag „Wenn Wissenschaftler schummeln“ kürzlich mit dem Thema. Dort berichtet der investigative Journalist Peter Onneken, wie simpel er es schaffte, beim 7. Weltkongress zum Thema Brustkrebs auftrat, um als angeblicher Wissenschaftler und Onkologe zu referieren. Kein Widerspruch folgte.

Erinnerungen mögen bei dem ein oder anderen wach werden, denken wir an die heutige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, deren Doktortitel mal vom Plagiatsjäger von VroniPlag Wiki in Frage gestellt wurde, weil es schwere Regelverstöße fand. Selbst wenn die Medizinische Hochschule Hannover später entschied, sie könne ihren Doktortitel behalten, verbleiben berechtigte Zweifel. Zieht man die Hannover-Connection hinzu wohl erst recht! Dabei denkt der geneigte Kritiker schnell an Namen wie Carsten Maschmeyer, Christian Wulff, Gerhard Schröder oder eben die Abrecht-Tochter.

Riesige Märkte folgen profitablen Machenschaften

Ganze Industriezweige finden sich dabei ein, allen voran die chemische Industrie, die mit der Agrarwirtschaft längst eng verflochten Abhängigkeiten erschafft hat, Mensch nur noch zweitrangig sich unterordnen muß.

Demnach unser täglich Gift bis hinein in Lebensmitteln eben nicht verbannt wird, dann lieber nachhelfen mit gesundheitsversprechenden Nahrungsergänzungsmitteln. Eine nicht ungefährliche Entwicklung. Umso wichtiger, sie äußerst kritisch zu betrachten, Verbraucher besser von ihnen abzuraten. Kein leichtes Unterfangen in einer Welt voller Versuchungen und Blender.

Lotar Martin Kamm

