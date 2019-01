Nachts unterwegs II

Verirrt,

verwirrt,

falsche Richtung

gelaufen,

Dichtung –

ein Papierhaufen.

Mondlicht

zu schwach –

kann passieren

so eine Sach`.

Früher Unterhosen

gebügelt,

Schwachsinn,

der beflügelt,

rascheln

im Gebüsch,

nachtblau

ist hübsch,

drunter oder drüber,

es ist mir lieber,

angezogen,

meinem Herzen

eng gewogen,

komm raus,

du graue Maus,

du Krähe,

dachtest, daß

ich dich nicht sähe.

Tobender Beifall,

neben mir Geräusche

wie ein Wasserfall,

es springen, hüpfen,

tanzen,

im Ganzen,

so in etwa

zehn Rehe

in die Höhe-

und weg und zack

und fort,

wieder allein an diesem

gottverlassenen Ort.

Heckendorf,

wetten meine Füße

erinnern mit Schorf

mich noch wochenlang

an diesen

Nachtspaziergang.

Jetzt noch so an die

fünf Kilometer,

ohne Jammern

und Gezeter,

verfluchter Mist,

Gewitter,

es pisst,

donnert und blitzt,

es flitzt

sich nicht leicht

auf Schienen,

mir ist noch nie

Mutter Gottes

erschienen,

da steht sie vor mir,

mit Taschenlampe

nimmt sie mich

ins Visier.

Hinter ihr ein Mann,

weil man nur zu zweit

Bahre tragen kann.

Vor lauter Freud´,

nachts treffen sich

die komischsten Leut`,

und weil ich sonst

niemand gesehen,

der auf dieser Strecke

war am Gehen,

wechselten wir uns

reihum ab,

jeder durfte in der Bahre

liegen wie im Grab,

ruhig schwebend,

Wasser das Gesicht

belebend,

bis wir meinen

Urlaubsort erreichten.

Dort saß

mit durchgeweichten

Klamotten

neben dem Bahnhof

der vermißte

Freund, hartgesotten,

ohne Miene zu verziehen

wurden wir begrüßt,

einer, der öfters

anderen die Leviten liest,

ihr seid nicht besser,

als die Bahn, die hier

früher fuhr,

Verspätungen ohne

Gewissensbisse,

immer dieselbe Tour.

Nafia

Nachts unterwegs

Gedichte

