Zwei Flügel,

die schweben

tags in

schimmernden Farben,

nachts mit

samtenen Schwingen,

Duft in

sich fühlend,

Nektar mit

Sanftheit anfliegend,

verweilend in

einem Körper,

balancierend mit

symmetrischem Flattern,

um Liebe auszustrahlen.

Nafia

Kategorie: Gedichte

Advertisements