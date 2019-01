Ein Buch im Schrank,

vor langer Zeit hineingestellt,

die Seiten von Anfang bis Ende,

kariert, ohne Zeilen,

voll mit Widersprüchen,

gefüllt mit Räumen zum Verweilen.

Schwer liegt es in der Hand,

früher und später ziehen sich an,

wie Magnete blättern auf die Seiten.

Ungeschriebene Worte wiegen,

Leere pausiert vom Gedankentoben,

verhindert Gekritzel am Fliegen.

Nafia

Kategorie: Gedichte

