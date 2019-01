Dekadenz behauptet sich

Kaschieren ohne Unterlaß,

Hauptsache keiner merkt was.

Fakenews im Taumel der Realität,

noch ist’s nicht zu spät.

Durchschaut dieses fiese Spiel,

bevor sie erreichen ihr Ziel.

Was kostet uns dieser Spaß?

Außer viel Geld entsprechend Haß.

Man spricht dabei von Pietät,

wer wohl an wen aneinandergerät?

Welch fragwürdiger Stil,

so gänzlich ohne Gefühl.

Was manch einer einst besaß,

morgen wächst darauf Gras.

Nützt nichts, wenn man fleht,

kein Hahn mehr danach kräht.

Reichtum bleibt stets stabil,

macht den geeigneten Deal.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

