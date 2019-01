Mit der Bürde der Unfaßbarkeit

verschenken wir Aufmerksamkeit,

für ihren grotesken egoistischen Haß.

Hämisches Grinsen, ihr Identitätspaß,

verteilen sie zuhauf als Dankeschön,

sich tagtäglich in den Medien zu seh’n.

Nur das Radikale in Wort und Schrift,

die brutale Drohung, wir ficken dich,

nutzen sie um Empathiewut zu erreichen,

wir lassen uns so gnädig verscheißern.

Ihre Labyrinthwände helfen wir zu bauen.

Hey, that´s the way, Zukunft zu versauen.

Nafia

Kategorie: Gedichte

