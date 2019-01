Verschmolzen

Neulich, gar nicht so lange her,

glaubte ich dich zu sehen,

wie du vor der Kneipe standst,

unsere Küsse kleben dort

sicher noch an der Wand,

erfüllen den Raum mit

frühlingshaften Blütendüften

von unzähligen Küssen, Küssen.

Du sahst nicht in das trübe Fenster,

hinter dem versprühte Erinnerungen

als angetrockneter Dunst hängen,

großzügig verschüttetes Seelenwasser.

Wie wir es genossen,

Liebe sprudelnd zu vergießen.

Ich stellte mich neben dich, ganz dicht,

da schmolzen wir beim ersten Liebestau.

Nafia

Kategorie: Gedichte

