Labyrinth ohne Wände

In die Fußabrücke zu treten,

die zurückliegenden,

so vorsichtig bedächtig,

umsichtig zärtlich,

dem ersten verliebten Kuß ähnlich,

dessen hauchfeine Berührung

tagelang Wellen

durch unbetretene Gefilde spült,

keine Furcht hinterlassend

weggewischt zu werden

vom großen Meer des Vergessens,

hineingetragen in die Wogen

des Erinnerns.

Ein Trick Verfolger zu irritieren,

abzulenken vom Weg,

dem tatsächlich gegangenen,

in Kindheitstagen fasziniert

vom Erfolg des Rückwärtslaufens

in den Abdrücken des Vorwärtskommens,

Verwischen ohne zu verändern,

Labyrinth ohne Ende,

ohne Wände,

frei im Vor und Zurück,

kein Erschrecken vorm Stranden

an unbekannten Ufern,

nur das Folgen von Belangen.

Nafia

Kategorie: Gedichte

