Massenhaft Brei

Persönlichkeit flüchtig wie Brei in der Masse,

auf daß keiner sich auf irgend etwas verlasse,

jetzt kann schon morgen sein,

womöglich war sie später früher und allein,

als Persönlichkeit sich lieben ließ

im nebeligen Spiegel, komm und lies,

stand da geschrieben,

wir sind nicht verschieden,

dreckige Erde im Gesicht,

dämmert es nur bei Neonlicht,

Morast an den Händen,

eingegipst die Lenden,

als Masse bewegt sich das Fremde

zäh, undefinierbar, formbar, im Hemde

der Gleichgültigkeit ausgesetzt,

überall drapierbar, das fetzt,

modern vermodern,

verlodern

Persönlichkeiten wie Brei in der Masse,

orientierungslos, Zeit bedient sich aus Kasse.

Nafia

Kategorie: Gedichte

Advertisements