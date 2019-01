Davor war dahinter

Es war etwas zu früh,

das Davor war noch nicht gegangen,

traumtrunken

in der letzten Zeit gefangen

gab es kein zurück.

Die Blumen, die er brachte,

gehindert ihr Wuchs, davor die Karte,

Berge verdecken fadenscheiniges Licht,

zurück durch den Tunnel, errate,

davor oder dahinter der Morgen anbricht.

Davor war die Angst früher,

Angst davor ist jetzt in der kühlen Wärme,

noch so fern, so nah verletzt,

inmitten surrender Mückenschwärme,

trillernder Vögel spaltet sich Blitz und Eis.

Nafia

