Liebe quittiert

Eben war sie noch da.

Meine Liebe.

Meine Liebe, bist du hier?

Treib keinen Spaß mit mir!

Kein Zettel, kein Stück Papier.

Das sieht dir gar nicht ähnlich.

Kein Anruf. Meine Liebe,

langsam wird es dämlich.

Wütend bin ich auf dich,

mit Liebe spielt man nicht.

Ach, was sag ich da, Liebe?

Meine Liebe ist fort.

Komm ich halt ohne dich klar!

Bild dir bloß nicht ein,

ich könnte ohne Liebe sein,

würde nach dir schmachten.

Wie spät ist es eigentlich?

Ganz ehrlich, ich verstehe nicht!

Gehst so einfach.

Traurig bin ich.

Das wirst du nie erfahren.

War es langweilig in all den Jahren?

Weg ist sie, meine Liebe.

Gegangen.

Ich hielt dich nie gefangen.

War das falsch?

Gleich krieg ich so ´nen Hals,

was quatsch ich da für einen Scheiß!

Meine Liebe.

Verschwunden.

Verlassen hast du mich.

Verlassen habe ich mich auf dich.

Wir sind quitt.

Nafia

Kategorie: Gedichte

Advertisements