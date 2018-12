Was wäre wenn

Einmal durch die Welt reisen

ohne irgendwelche Bedenken,

Geschichten dabei anpreisen,

sich gedankllich verrenken,

das wäre schon ein hehres Ziel.

Einmal stundenlang in der Badewanne liegen

ohne schlechtes Gewissen,

in seinen Träumen mal davonfliegen,

sich verstricken in durchdachten Prämissen,

das wäre ganz sicher ein schönes Gefühl.

Einmal sich einfach so gehen lassen

ohne anmahnendes Verantwortungsbewußtsein,

wie ein Kind sich bloß nicht anpassen,

schon gleich gar nicht nur so zum Schein,

das wäre doch mal ein interessanter Deal.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

