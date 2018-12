Die Welt,

der Wahn,

er übers Wasser kam,

triefend naß

war er nicht,

verschwitzt

a little bit,

gerötet die Haut,

schließlich war Sommer,

kein Nebeltag,

die Stimmung nicht düster,

erhitzt

eher die Gemüter,

seine Motoryacht,

mindestens fünf Meter,

das Hafenbecken

fast zu klein,

rückwärts fuhr

er deshalb rein.

Die Welt,

der Wahn,

er übers Wasser kam,

lud Leut´

ein zum Mitfahren,

viele ließen sich das

nicht zweimal sagen,

bei so heißem Wetter,

nothing is better,

than a Fahrt

über den See,

des hebt

die Stimmung,

vergessen

die Verspätung,

der Mann

gleicht einem Gott,

des isch so schee,

mit ihm uff´m Boot.

Nafia

