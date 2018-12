Eingefrorene Wärme

Was blieb,

war Eigenheit,

wenn einstige Nähe

tief eingeschneit?

Schnoddrige Herzlichkeit,

liebevolle Strenge,

Momente des Verstandenseins

eingefroren im

See der Vergangenheit.

Kufenspuren zeugen

von lebhaften Tänzen,

gemalte Kreise,

eingefurchte Striche,

glatte Oberflächen

durch ständiges Streicheln,

um durch das Eis

in das längst Gewesene

zu greifen.

In Kälte erstarrt,

nur die Nase wagt

sich gegen die Verkrustung

zu wehren und tropft

sich frei vom Frost,

da beginnen auch

die Augen zu tränen,

tätscheln mit Wärme

die Haut, die erinnert,

spürt den Hauch

der einstigen

Verbundenheit,

die untrennbar

mit dem Geruch

der Mutter war.

Was blieb,

war Eigenheit,

was bleibt?

Der nährende Duft

deiner wärmenden Liebe,

die mein Herz aufweicht,

wie ein Sonnenstrahl

den Schnee vertreibt.

Nafia

Kategorie: Gedichte

