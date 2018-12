Glasfassaden

Versteifte Glieder über Platzdeckchen,

ein Lächeln, Neugierde zu wecken,

Persönliches der Welt entgegenzustrecken,

langsam kauend das Teigschneckchen.

Einsamkeit entrinnt der verwundeten Zeit,

schleicht sich willenlos ins Geschehen rein,

verklebt die brüchigen Menschenreih´n

zu Dubletten einer befremdlichen Befangenheit.

Gekehrte Höfe in den aufgewühlten Herzen,

sie gehen, Glück in fünf Minuten gegessen.

An den Häusern verzweifelte Graffitifresken,

stumpfer Glanz, ausreichend zum Scherzen.

Nafia

Kategorie: Gedichte

Advertisements