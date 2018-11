Kleiner Mann was nun?

Während der Werbepause hetzt du aufs Klo,

um dich vom deutschen Reinheitsbier zu befreien,

außerdem interessiert dich eigentlich sowieso

nicht die Soap, möchtest du hinausschreien.

Da hängst du jetzt halb nüchtern im Fernsehsessel,

der Aschenbecher übervoll den Raum vollstinkt,

schaust wütend in die Glotze, diese blöde Fessel,

dein Begehren, dein Mut und der Lohn ständig sinkt.

Fragen tauchen nicht erst seit gestern auf,

dein Job gefährdet, überall herrscht Zerfall,

Politikverdrossenheit, Geschichtsfälschung nimmt ihren Lauf,

und du blickst orientierungslos zum rollenden Ball.

Mit den Nachbarn ohnehin im Klinsch verstrickt,

sehnst dich zurück nach unbeschwerten Kindheitstagen,

doch harscher Alltag macht dich nunmehr verrückt.

Tief verbittert, voller Wut hörst du dich sagen:

„Wer bestimmt über uns auf solch dreiste Art?

Was nutzen demokratisch gewollte Systeme,

wenn weltweit ein Überlebenskampf herrscht – knallhart?

Eliten alle knechten, sich lustig machen voller Häme!“

Nach kurzem Schweigen folgt bedächtiges Besinnen,

du erkennst schon längst die Zusammenhänge,

bei denen viele äußern, es gebe kein Entrinnen,

weil jeder meint mitzuspielen, haut über die Stränge.

Einer ungewissen Zukunft blickst du entgegen,

war sie das nicht all die Zeit, weil so gewollt?

Kommt den Herrschaften der Konsumrausch gelegen,

der bis in kleinste Winkel der Erde Menschen überrollt?

Kaum mehr herzhaftes Leben in den Straßen sich abspielt,

keine spielenden Kinder, dafür Genfood uns aufgezwungen.

Was gestern bekämpft, heute sorglos als normal gilt,

du dich öfters fragst, haben wir dafür in Demos gerungen?

Am Ende obsiegt der Mammon, zerfallen schöne Gedanken,

es sei denn, man jagt ihn entschieden davon,

der Zwietracht gesät, weist ihn in seine Schranken.

Siehst kleiner Mann voller Sorgen die Hoffnung schon?

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

