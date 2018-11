Querdenkende feiert Dreijähriges

16. November 2015 bis 16. November 2018

Manchmal kommt es mir vor, als sei es gestern gewesen. Die fortgeschrittene Zeit des Herbstes verdeutlicht zugleich das Jahr, welches seinem Ende entgegenblickt, was sind schon sieben Wochen bis Neujahr im Vergleich zu über 45, die bereits verstrichen.

Resümee ziehen kann durchaus was pathetisches hervorrufen lassen, es kommt darauf an, was man damit bezweckt. In den vergangenen 36 Monaten veröffentlichten wir immerhin 2.295 Beiträge, über 350.000 mal wurde die Seite in 114 Ländern aufgerufen, unser Team-Mitglied Arno schrieb die meisten Kommentare, an die 121.

Immerhin gibt es 41 Kategorien, die meisten Beiträge erschienen bei den Gedichten mit 643, es folgen die Kolumnen (329), Politik (221), Quergedachtes (216) und Kurzgeschichten (141), um nur mal die höchsten fünf Platzierten zu benennen.

Im Jahr 2015 wurde der Artikel Bundeswehr-Kriegseinsatz: Soldaten, verweigert den Syrien-Befehl immerhin 14.929 mal aufgerufen, im Jahr 2016 war es der Artikel BRD: Bürgerkriegszuständen den roten Teppich ausgerollt, der am meisten gelesen wurde, nämlich 3.902 mal, 2017 war es Verbannung von Hass, Gier und Neid – ein Interview mit Philip Schlaffer mit 1.782 Aufrufen, im laufenden Jahr 2018 Doris Kolumne Leihen oder borgen – worin liegt der Unterschied? an die 1.073 mal.

Soviel zu statistischen Zahlen, die durchaus den ein oder anderen interessieren mögen. Bisher schrieben insgesamt 14 Mitglieder für Querdenkende, Doris und mich mitgezählt, sechs feste Teammitglieder sind es zur Zeit, wobei wir beide ständig aktiv am Ball bleiben, es wäre wünschenswert, wenn die anderen mehr beitragen. Aber das muß jeder für sich selbst wissen.

Den Alexarank nehmen wir nicht allzu ernst, das beste Ergebnis war der 02. März 2016, wo wir im Global-Rank Platz 728.000 belegten, in Deutschland war es der 21. März mit Platz 44.424, in Spanien am 03. Januar 2016 Platz 39.276 und in der Schweiz war es der 21. März 2017, wo Querdenkende mit Platz 14.519 das beste Ergebnis erzielte.

Es sei an dieser Stelle nochmals der wichtigste Grund erwähnt, warum überhaupt Querdenkende von mir ins Leben gerufen wurde, was gern im Statement zum Ausstieg bei Buergerstimme nachgelesen werden kann. Die Resonanz im Facebook läßt oftmals zu wünschen übrig, an dieser Stelle sei nochmals die gute Zusammenarbeit mit Net News Express betont, wofür wir uns herzlichst bedanken.

Lotar Martin Kamm

