McDonald’s Fraß

liegt auf der Straß’,

was soll das?

Daneben trockenes Gras,

weil ohne Unterlaß

die Politik uns vergaß,

oder einfach kein Naß?

Nur so zum Spaß

erheben wir das Glas

und bitten Euch zur Kass’,

stechen an das Faß,

trinken gar ein Maß.

Ihr fragt: Was soll das?

Was in den Köpfen saß,

muß raus, aber ohne Haß.

Der Ruhm vom Konsum

wird nicht lange ruh’n.

Ihr fragt: Was tun?

Wann macht’s bumm?

Ziemlich bald ist’s rum,

kein Bienchen mehr summ’.

Mensch so was von dumm!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

