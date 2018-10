Verbrannter Hund stand auf der Verpackung

Schröpfen ist die altbewährte Leidenschaft,

die Ideenlosen Lob und Anerkennung verschafft,

Frischhaltefolien kleben an ihren Fußsohlen,

jahrhundertalte Tradition geht so nicht verloren,

der Welt Bestimmung ist nicht das Gnadenbrot,

vielmehr verübt man ständig den Gnadenstoß,

für die Ausgelaugten, Mißbrauchten, Versklavten,

wer will schon aus dem Fenster sehen die Bestraften,

die deren Wesenheit die Leichtigkeit der Schöpfung

in sich tragen ohne Embleme, ohne Uniformierung,

an den Quellen der Phantasie genügend Esprit,

Genialität empfangen, sich damit schmücken, nie,

die Schröpfer können dies nicht vertragen, sie leiden,

sie beklagen ihre Unfähigkeit, Aufrichtigkeit sie meiden,

lieben Scheinheiligkeit, brauchen deshalb Rampenlicht

denn je heller der Schein, ihre Schatten sieht man nicht,

hier liegt der Hund begraben, seit tausenden von Jahren,

die Verpackung Irritation, Schöpfung beinhaltet Bewahren.

Nafia

Kategorie: Gedichte

