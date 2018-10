Das Telefon schellt,

der Hund hat gebellt.

Heb ich den Hörer ab –

ich lauf auf und ab.

Wer ist da dran,

ist es Frau oder Mann?

Oder die Verwandten

mit all ihren Kanten?

Wird der Anruf mir gut tun,

oder muß ich mich danach ausruhen?

Jetzt ist das Telefon plötzlich still,

so wie ich es will.

Soraya

Kategorie: Gedichte

