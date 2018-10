Reingewaschene Gedanken

unterwegs ohne Unterlaß

in gehorsamer Demut

einer Obrigkeit gegenüber,

finden altbekannte Ziele,

deren nur allzu viele

sich still offenbaren,

wobei Neugier auftaucht,

um nachzuforschen,

wer Verrat begehen mag,

was selbst am jüngsten Tag

nicht gänzlich aufgeklärt;

wer hat Federn gelassen

in jenem kranken Spiel

ohne Sieger?

Außer Krieger

unzählige Menschen!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

