Trotz Mißbrauch darfste richten, alles hinzudichten

Der Gag der Woche – oder wieso man vieles ernst nehmen sollte

Zu jar nüscht dir verpflichten, weil wenn ein Trump dir die Stange hält, zählt nicht nur Geld, gehört dir letztlich die Welt! Zuviel des Guten beim fleißigen Durch-den-Kakao-ziehen? Na, bloß nicht simpelst fliehen, sei dir ohnehin alles verziehen. Was muß diesem Brett wohl durch den Kopf gehen, wenn mehr als die halbe USA nicht zu ihm stehen. Hauptsache auf sicherem Posten, egal auf wessen kosten.

Wen interessieren schon sexuell mißhandelte Frauen, bei denen fortan sich wieder andere rantrauen, mit solch nem Persilschein stehste nicht allein, sondern deinen Mann, der sich fortan so jut wie alles zutrauen kann. In ner Richterrobe brauchste keene Probe, mit viel Gelobe greifste jeder Frau in den Schritt, macht gar The Donald vor, igittigitt.

Nachdem der Shitstorm sich baldigst legen tut, immer dieser blöde alte Hut, sollte wieder der Alltag Überhand nehmen, wird nix draus mit Männerherzen zähmen. Ihr Weibsbilder, zieht euch warm an, bei uns jib et keene Hinweisschilder, zählt kein klares Nein, jetzt sind wir Recken wieder dran, dürfen wir in jede ausjesuchte Olle rein.

Welch widerlicher Ton, möchten anständige Kerle solch Pappnasen gegenüber kommentieren, dieser bösartige Hohn paßt zum machtgeilen Triumphieren. Haste keen Gefühl in der Hos, versetzt es deiner Ehre nen Stoß, nimmste dir jedes Recht heraus, bezeichnest jede Unwillige als deine notgeile Maus. Dabei ist dies ein deutliches Indiz deiner eigenen Schwäche, aber Hauptsache du findest bei jeder die passende Angriffsfläche!

Fast könnte man meinen, Konservative legen es bewußt drauf an, glauben, sie seien jederzeit dran. Dabei sie scheinen zu vergessen, mit zweierlei Maß zu messen. Was haben dermaßen unterbelichtete Figuren wie jener Brett auf solch Posten verloren? He, nix ist dabei ausgegoren! Oberster Richter dermaßen parteiisch auf seinem hofierten Stuhl bald schalten und walten darf? Wer deckt hier wohl wen bei Bedarf?

Oh je, das alles ist mitnichten schee. Paßt irgendwie mit Trumps Politik voller Cholerik und jungenhaftem Chaos zusammen, der jedwede Kritik und Medien ist am Verdammen, obendrein sich über Behinderte und Frauen lustig macht, ohne daß es in dessen Administration deshalb heftig kracht. Falls doch, das wär ja gelacht, läuft das Programm You’re fired!, oh mannomann. Welch Geist wohl aus dieser düsteren Flasche kroch!

Während alle Welt über den blonden Ami grübelt, wird andernorts fleißig weiteres verübelt, es zählt nicht echte Gerechtigkeit, keine Ehrlichkeit, vielmehr Mächte gewisser Seilschaften muß Mutter Erde verkraften. Unbescholtene Bürger werden weiterverschaukelt, vieles ihnen vorgegaukelt. Wie ehedem der ehrlich Ahnungslose drauf reinfällt, nicht dessen Einwand oder Wort zählt, sondern lediglich ein Sack voll Geld.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Satire

