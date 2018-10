Kein Blick in die Kristallkugel

Rückbesinnung trotz verlorerer Unschuld

Gedankenblitze schießen dir durch den Kopf, während da draußen das Leben an dir vorbeizieht in all seiner elenden Vielfalt, die dir belastend tagtäglich begegnet, du keineswegs auch nur ansatzweise Ideen hast, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Trotzdem bemühen sich deine grauen Zellen, die wohlversorgt beinahe schmachtend nach Lösungen suchen, zu tief verwurzelt deine innere Sehnsucht, wenigstens das nähere Umfeld friedlich zu gestalten.

Im nächsten Moment fällst du in ein schier unendlich tiefes Loch voller Selbstzweifel, erahnst bereits das Desaster eigener Depressionen, die sich ohne Umschweife ankündigen. Nein, zulassen wirst du sie niemals, weil deine innere Einstellung ihr gänzlich widerspricht. Schau besser nicht zurück in Zorn, ändern läßt sich die Vergangenheit ohnehin keineswegs. Was geschehen, müssen wir hinnehmen.

Ganze Luftschlösser möchten wir erbauen in Hinblick auf die nähere und erst recht weitere Zukunft. Aber auch sie läßt sich weder planvoll noch ansatzweise tatsächlich vorbestimmen, weil zuviele Unwägbarkeiten ihre Wege durchkreuzen mögen, so daß sie anders als erwünscht verläuft. Was aber vermag Mensch real ändern in den Fallen der Gezeiten, die er sich selbst auferlegt? Lediglich im Hier und Jetzt bestimmt er seinen Lauf, obwohl Vergangenheit und Zukunft ganz dicht bei ihm, ihn begleitend die Hand reichen wollen, wenn er denn versteht, des Rätsels Lösung ohne Zögern zu deuten.

Dazu bedarf es nicht unbedingt spirituell ausgereifter Ideen oder gar das Wissen darum, vielmehr zählt der Einklang mit sich selbst und der Umwelt, ohne andere zu stören oder gar feindselig ihnen zu begegnen. In der Tier- und Pflanzenwelt funktioniert jener Respekt in einer beispielhaften Selbstverständlichkeit. Mensch hingegen, seinen Verstand in rasender Geschwindigkeit nahezu chaotisch stets vergleichend, vergißt vor lauter Selbstüberschätzung, den Schwachen an die Hand zu nehmen, um sich wie ein Herrscher von oben herabblickend zu erheben.

Der Unfrieden ward geboren, Homo sapiens hat dadurch nicht nur seine Unschuld verloren, sondern das Wesen der Natur mißachtet. Die Schöpfung dies niemals toleriert. Jetzt heißt es ständig: Wer nicht pariert, der verliert auf ganzer Linie. Die Spuren in den Geschichtsbüchern lassen sich keineswegs tilgen, egal wie viele Geister meinen, sie könnten manipulativ das Rad der Zeit verfälschen. Was geschehen, vergißt Mutter Erde mitnichten. Manch alter Baum erzählt dir darüber spannende, oft traurige Geschichten. Gerade jene Urgestalten, die ältesten Wesen auf Erden, senden ständig ihre Botschaften, wer denn bereit, sie zu lesen, ihnen zu lauschen.

Mystisches aufbauschen? Egal, es ist ausgesprochen, Mensch, laß dich niemals wieder unterjochen! Ansonsten kommt noch einiges unter manch Stein an Bösem hervorgekrochen.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Quergedachtes

