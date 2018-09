Gefangene Liebe

Sie liebte einen Dobermann,

weil der sie verteidigen kann.

Er scheute keine Gefahr,

ihr tierischer Gladiator er war.

Jede Stimmungsschwankung

von ihr, er auf dem Sprung

sie zu schützen vor Dieben

oder körperlichen Hieben.

War die Gegend noch so schäbig,

sein Frauchen im goldenen Käfig

war sicher wie in Abrahams Schoß,

nie hatte er Zweifel an diesem Los.

An ihrer Leine angebunden,

hat er sein Schicksal gut befunden.

Niemand wagte sich in ihrer Nähe,

das verstärkte die Angstatmosphäre,

Furcht und Kampfbereitschaft

hielten sie beide für Freundschaft.

Gefangenschaft aus Unfähigkeit

zu leben des Vogels Freiheit,

Menschen stutzen ihre Flügel immer selbst,

auch Tieren, Einsamkeit fürchten sie meist.

Nafia

Kategorie: Gedichte

