Wiedersehen

Neulich bin ich mir unerwartet

nach langer Zeit begegnet.

Ich stand vor mir und wußte nicht,

was sag ich mir.

Hallo, ewig nicht gesehen!

Du bist erwachsen geworden!

Na, sowas, du bist immer noch die Alte!

Oder lieber ohne Ausrufezeichen.

Hey, wie geht es dir?

Wohnst du wieder hier in der Gegend?

So ein Zufall, du bist doch ich, oder?

Nicht so passend, gleich Fragen zu stellen.

Schön dich mal wieder zu treffen.

Vor kurzem habe ich an dich gedacht.

So trifft man sich.

Ich habe genauso verdutzt geguckt wie ich.

Beruhigend war das.

Bekannt.

Nicht fremd.

Als hätte ich mich erst gestern getroffen.

Ich beließ es, die

unverfänglichen Grußformeln zu vertiefen,

die mir auf der Zunge lagen.

Ich ging einfach an mir vorbei.

Mir ist eingefallen, ich kenne mich.

Was könnte ich mir Neues mitteilen?

Möglicherweise, vielleicht, eventuell,

immerhin habe ich mich erkannt.

Schätzungsweise frage ich mich,

ob dies auch in ein paar Jahren

so sein wird.

Nafia

Kategorie: Gedichte

Advertisements