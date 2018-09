Meine Klassenzimmerfenster

Alle Fenster der Klassenzimmer

waren stets, ich bin sicher, sauber.

Wie hätte ich sonst Wissen

lernen können, ich bin sicher,

deshalb waren sie stets sauber.

Der Blick in die große weite Welt

wurde mir nicht verwehrt,

ich bin sicher, deshalb waren sie sauber.

Denn ohne diese klare Sicht

auf all die Dinge hätte mein Verstand

nicht geschult werden können, daher

bin ich mir sicher, sie waren immer sauber.

Das ist so klar, wie ich Vergangenes schaue,

denn die Wandtafeln waren im Gegensatz

zu den Fenstern stets verschmiert,

außer es war der letzte Schultag

oder der erste nach den Ferien,

da glänzte die Tafel

im einfallenden Licht

der geputzten Fenster.

Aber wer achtete an diesen Tagen

überhaupt auf Tafeln,

unsere Herzen waren

nicht mehr im Klassenzimmer,

sie fühlten bereits die freien Stunden

oder hielten die erlebte Freizeit fest,

um sie nie mehr

aus dem Gedächtnis zu verlieren.

Und wenn ich es mir so recht überlege,

durch die gereinigten Fenster

des Klassenzimmers bin ich bis heute

geläutert, daß Wissen

an eine Tafel geschrieben sein kann,

die wichtigsten Dinge aber,

glasklar sehe ich das,

hinter dem Horizont

erst ihren Zenit erreichen.

Dank euch sauber gewischte Fenster

habe ich frühzeitig

meinen Kopf

zwischen Himmel und Erde gelegt.

Nafia

