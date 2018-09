Sitte, ich auch, bitte

Sie liebte Schnitte,

Pulloverausschnitte,

für andere war es Unsitte,

für sie der Begriff Sitte.

Brauch entsteht durch Zeit,

dazu erklärte sie sich bereit,

in der stets dasselbe verweilt,

auch in Kürze, wenn man eilt.

Die Schnitte gingen schnell,

ritsch hier, am Rücken hell.

Ratsch, egal ob es keinem gefällt,

am Busen, da wo es auffällt.

Mal ein Dreieck, ein Quadrat,

was im Sinne gerade parat.

Hauptsache keine Naht.

Schere der Haut nicht naht.

Kein Geschäft mehr sicher,

Tradition wurde gefährlicher.

Ansichten formierten Gewitter,

Diskussionen für manchen bitter.

Ihre Geschicklichkeit gelobt,

seitens Moralisten getobt.

Einige wollten des Ritus Verbot,

andere ihn als Retter in der Not.

Sie fand Gefallen am Scherenschliff,

die Schärfe der Schere ist der Kniff,

um schneller zu schneiden den Stoff,

Schnitte ohne Schärfe sind doof.

Ihre Anhänger vieles zerschneiden,

Jacken, Hosen, alles zum Bekleiden.

Gewohnheiten sollten nicht verleiten,

für jeden zu werden Gepflogenheiten

Nafia

Kategorie: Gedichte

