Fehlgeschlagen

Vieles hat er ausprobiert.

Nichts hat richtig funktioniert.

Keine Frau fürs Leben gefunden,

fühlt sich ständig immer geschunden,

nirgends war er ein Held,

die Zukunft war ihm verstellt.

Er begann in der Vergangenheit zu bohren,

da war man treu und hat geschworen,

eines Mannes Wort zählte was,

Verbundenheit durch gemeinsamen Haß.

Ordnung, Parieren, genau seine Sach´,

Überlegenheitsgehabe, so einfach.

Jetzt sitzt er vor dem Computer,

sein Gehirn aufgebläht wie ein Puter,

voll mit kruden Verschwörungstheorien,

postet er Herrschaftsansprüche in Serien.

Endlich kann er auf dem hohen Roß sitzen,

sein Schaukelpferd läßt ihn niemals abblitzen.

Nafia

Kategorie: Gedichte

