Wenn Störche klappern und plappern

Es klappert und plappert ein Storch tagaus, tagein,

ach, könnt’ ich doch so nen Schwein wie der Hoecke sein.

Doch außer miesen Phrasen fällt ihm nichts besseres ein.

Da hat, es ist ne sie, genannt Bea, nur so zum Schein

sie ne Idee, so richtig ganz für sich allein.

Uns kriegt man nie und nimmer klein,

weil viel zu viele Flüchtlinge wollen hier rein,

das sollte aber keinesfalls so sein!

Kein Gewissen, schon gar keine Pein

ham sie beim Frotzeln und Schreien

über die Medien, all die anderen Parteien.

Kann man soviel Haß noch irgendwie verzeihen?

Mitnichten. Nein!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

