Handschlag selten tödlich

Hat sie mir jemals die Hand gegeben?

Natürlich nicht, das widersprach ihrem Wesen.

Sie hat mich umarmt, an mir gerochen

wie an einem Knochen.

Geprüft, ob es sich lohnt,

an diesem zu nagen,

denn sie war gewohnt,

selbst aus Resten Profit herauszuschlagen.

Ihre Hand hat sie niemandem gereicht,

selbst gierig, man nicht mit Fingern speist.

Dieses herzliche Drücken hat mein Herz erweicht,

keine Speise konnte ich mehr sehen, aber wie man scheißt.

Ich habe mich zerfressen lassen von der Eifersucht,

ihr Schmatzen gab mir Zuflucht.

Zum Dank wollte ich sie drücken,

da stieß sie mir den Dolch in den Rücken.

Nafia

Kategorie: Gedicht

