Umfrage zu Trumps Ende der Kriegsspielerei

Ein historisches Meisterwerk oder doch eher eine Finte, die ziemlich schnell per Twitter-Gewitter seitens The Donald eine Kehrtwende nach sich ziehen könnte? Räume für Spekulationen bietet jenes Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator allemal, selbst wenn der US-Präsident ein Ende der Kriegsspielerei heraufbeschwört.

Selbstverständlich folgt ein zweites Treffen dieser Art, aber ob es bei dem erklärten Willen zur atomwaffenfreien Zone Koreas bleibt, darf skeptisch betrachet werden, wie zurecht auch etliche Bundespolitiker kommentierten.

Ein wichtiger Grund für Querdenkende, mit dieser Umfrage an Euch Leser heranzutreten, was Ihr von jenem Treffen in Singapur haltet, die bis nächsten Dienstag, dem 19. Juni, freigeschaltet sein wird. Es stehen wieder unterschiedliche Antworten zur Verfügung, es darf auch mehr als eine angekreuzt werden, und nur eine einmalige Abstimmung erfolgt.

Lotar Martin Kamm

