Spannung in der Luft

Nun denn, sie fing an zu flennen,

es hörte sich an, ein Baby weint

sich in den Schlaf, so könnte man es nennen.

Ihre Stimme, den ganzen Saal vereint

zu einer wabernden, wässrigen Luft,

in Spannung, wann die Masse verpufft.

Sie wollte nur deshalb Urlaub in den Bergen,

der Aussicht wegen, wegen den Kühen,

Himmel sehen, kein hinter Häusern verbergen,

aber jeder Gang draußen, ein Frust, ein Mühen,

ein Schnaufen, keine ebenen Straßen,

mir ist´s, als will mich der Herrgott strafen.

Woher sollt ich als Stadtkind wissen,

auf den Photos sah alles so gemütlich aus,

wie tu ich die festen Wege des Parks vermissen,

kein Stück kann ich gehen ohne Verschnaufpaus´.

Die Kühe sind so riesig, muhen so laut,

das macht mir Angst, was wenn eine abhaut.

So große Augen haben die, wie meine Ohren,

selbst wenn ich nur aus dem Fenster schau,

fühl ich mich ganz klein, Welt hat sich verschworen,

die Viecher, diese Weite, wie eine Horrorshow.

Abreisen möchte ich noch heute, sofort,

so nah dem Himmel, so ein unheimlicher Ort.

Der Herbergsvater fuhr sie runter ins Tal,

ihr Flennen wich einem Atemstillstand,

er sagte später, ihr Gesicht war starr und fahl,

sie schrie in jeder Kurve, Achtung eine Wand.

Im Saal noch nach Tagen schwang eine Qual,

der Luft war zum Bersten über ihr oder ihr Schicksal.

Nafia

