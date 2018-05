Mensch an kurzer Leine

Der Konsument bleibt dumm,

schaut er doch die Heidi Klum.

Nichts kommt dabei rum,

dennoch nimmt man ihm’s krumm.

So simpel ist er gestrickt,

die Welt des Glamours total verrückt.

Was er in der Glotze alles erblickt,

trotzdem er nicht einfach wegklickt.

Hauptsache Verbraucher bleiben abgelenkt,

man ihnen ab und an was nettes schenkt.

Der sich dabei so gar nichts denkt,

wüßt er’s, wäre er zutiefst gekränkt.

Von Haus aus bleibt der Mensch bequem,

gestaltet man es ihm doch scheinbar angenehm.

Er sieht dabei mitnichten das eigentliche Problem,

ach, würd’ er sich doch genauer umseh’n.

Das alles wußten ohnehin schon die Alten,

jenes Mithalten, Entfalten und Festhalten.

Verblendung, statt unbedingt mal abzuschalten.

Sie wollen Euch nur permanent unterhalten.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte

