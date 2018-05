Zeitvergessen lächeln wir uns an,

Seelenfedern haften an uns dran.

Selbst in den Vergangenheitsgedanken

fehlende Jahre sind keine Schranken.

Ein Falter, ein Schmetterling fliegt vorbei,

er trägt keinen Namen, so ist es, einerlei.

Bomben sollen Ruhe, Frieden schaffen,

ein Fluch, ein Flug, Geld zusammenzuraffen.

Nafia

Kategorie: Gedichte

