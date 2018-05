Samstagnachmittag

Es hat geklingelt.

Schatz, es hat geklingelt!

Die Klingel.

Da ist jemand an der Tür!

Bist du taub?

Kannst du mal nachsehen?

Jan, es klingelt.

Jan!

Hast du die Kopfhörer an?

Ich kann doch nicht.

Jan, wo steckst du?

Es klingelt an der Haustür.

Jan, Liebling. Jan!

Mist. Mist. Mist!

Ich komme gleich.

Ja, ja, ich hab´s gehört.

Oh je! Verflucht nochmal!

Ich kann nicht so schnell.

Fuck. Fuck Klingel.

Ich bin nicht schwerhörig.

Brauchst nicht nochmal klingeln!

Jan, einen Moment noch!

Hatte ganz vergessen.

Du wußtest doch, ich wollte baden!

Warum nimmst du aber auch nie

einen Schlüssel mit beim Joggen!

Nafia

Kategorie: Gedichte