Letzter Vogel

Zigarettenkippen waren seine Nackenstützen.

Sein Lächeln will sich nicht vertreiben lassen.

Wir fuhren an die Küste, da war kein Meer,

karge Felsen, wir schluckten verbrannten Sand.

Die Schaukel zündelte im Wind, ein Seil am Balken.

Seine Worte hallten im Ohr wie durch Kies gerieben.

Kein Storch bringt dich in die verlassene Weltkloake.

Unsere Schritte schrieben an Ratten Wegwerfgedanken.

Scherben von Blumentöpfen standen auf dem Herd.

Gekrümmt trug er mich aus der feuchten Feuerhölle.

Die Schwingen gestutzt, mit Eisen beringt die Füße,

seine Krallen öffneten den Käfig, nie ist es zu spät dafür.

Nafia

Kategorie: Gedichte