Home sweet home

Ich hab so was von reinem Vergnügen,

durch die Regenbogenpresse zu wühlen.

Die haben wohl momentan einen an der Waffel,

berichten statt von Promis von Vernichtungswaffen.

Ich hab so was von Bock auf Wasser,

jetzt in die Wanne, was für ein Desaster!

Nur kaltes Naß umspült meinen Körper,

Gerät defekt, ich brauch einen Handwerker!

Ich hab so was von unbändigem Verlangen,

raus an die Luft, andere Gedanken einfangen.

Hab mich gekämmt, geschminkt, schön gemacht,

blitzt es aus heiterem Himmel, Donner kracht.

Ich hab so was von Lust auf lecker Süßes,

nichts im Haus, nirgends, ach vergiß es!

Nicht mal Zucker im Schrank, kein bißchen Obst.

Zitronenkonzentrat. Sauer macht lustig. Na, dann Prost!

Nafia

Kategorie: Gedichte