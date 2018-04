Dritter Weltkrieg schneller Realität als vorauszusehen?

Giftgas und seine verheerende Wirkung

Sowohl tatsächlich für Organismen als auch, um es taktisch einzusetzen. Obwohl längst keine Beweise vorliegen, tönt der US-Westen bereits in einer Weise, die ziemlich gefährliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Schon ist die Rede von einem mächtigen Donald Trump, der endlich beweisen möge, Obamas Zurückhaltung zu übertrumpfen, in dem ein zweiter militärischer Vergeltungsschlag Assad treffen solle.

Durchaus verständlich, wenn Russland die USA vor gravierenden Folgen warnt. Berücksichtigt man die Entwicklung in Syrien, kommt niemand umhin, festzustellen, daß erneut eben nicht deeskalierend gehandelt wird. Nicht nur die Supermächte haben sich in dem Land des Nahen Ostens festgebissen, vielmehr beteiligen sich immer mehr Nationen, denken wir an die Türkei und Israel. Die Rolle der UN wird zunehmend fragwürdig, zumal von einem Verhalten im Sinne des Völkerrechts schon lange keine Rede mehr sein kann.

Insofern liegen die Nerven ziemlich blank, ein möglicher dritter Weltkrieg wird wahrscheinlicher. Das Dramatische daran, die simple Gefolgschaft, die nahezu zwanghaften Verpflichtungen, wenn eine Nato mit einbezogen wird, das weltweite Kräfteverhältnis ins Wanken gerät, von friedensschaffender Stabilität kaum noch was übrig zu sein scheint, gleichzeitig ein jüngst von Trump angezettelter Handelskrieg erst recht Mißtrauen schafft.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Kurznachrichten