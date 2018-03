Knoten im Tuch

Es ist kein Fluch,

der Knoten

im Taschentuch.

Er soll erinnern,

an Wichtiges,

und was es sonst

noch gibt an Dingern,

er soll das Vergessen

lindern.

Der Knoten als

Gedankenfundament,

das Bild,

das an der Wand hängt.

Das verschlungene Tuch,

der Gedankenöffner

zum aufgeschlagenen Buch.

Fehlt trotzdem

irgendwann der Sinn,

nicht schlimm,

solange der Knoten,

bleibt das Wissen drin,

wie Geheimnisse

im Herzen sicher sind.

Drum ist der Knoten

im Taschentuch

kein Fluch,

es ist das Kriterium

des Geistes,

sein Mysterium.

Nafia

Kategorie: Gedichte