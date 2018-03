In Liebe,

ihr Diebe,

der freien Gedanken,

der Photo-Folianten.

In Liebe,

denn was bliebe

von mir Unbekannten,

die nachtblau liebt den Erdtrabanten.

In Liebe

sage ich, ohne Neidtriebe,

Danke und schön, daß es gefällt.

Für Reklame habe ich nämlich kein Geld.

Eh ich es vergesse,

nur so aus Interesse.

Ob Name oder Idee ist richtig,

was von beiden ist wirklich wichtig?

Nafia

Kategorie: Gedichte