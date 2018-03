Kalkuliertes Vergelten

Ihre Witze Kalkül,

dahinter kein Gefühl.

Ihre Schnoddrigkeit,

kein Zeichen für Persönlichkeit.

Ihr verkündetes wahres Wissen,

mit vor dem Mund gehaltenem Kissen,

soll den Eindruck erwecken,

Geheimnisse gibt es zu entdecken.

Ihre Stärke, die sie mimen mit Posen,

eine Maske, denn sie sind eigentlich Mimosen.

Beim Streben nach einheitlicher moralischer Sicht

setzen sie auf Ordnung, Zucht, Ehre, Stolz als Pflicht.

Ihr Sicherheitsdenken, ihr Verständnis für dich und mich,

egoistisches Kalkül um zu sitzen am übervoll gedeckten Tisch.

In keinem Bereich ist ratsam Gewalt, zu drohen, zu schelten,

wer dies forciert, der will seinen Minderwertigkeitskomplex vergelten.

Nafia

